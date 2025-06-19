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Семья Басс продаёт «Лейкерс», сделка станет крупнейшей в истории спорта — ESPN

Семья Басс продаёт «Лейкерс», сделка станет крупнейшей в истории спорта — ESPN
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Семья Басс заключила соглашение с Марком Уолтером о продаже контрольного пакета акций «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает издание ESPN.

При этом, несмотря на продажу, Джинни Басс продолжит исполнять обязанности председателя правления.

Уолтер является генеральным директором диверсифицированной холдинговой компании TWG Global. С 2021 года он является акционером «Лейкерс». Именно тогда он получил право первоочередного выкупа контрольного пакета акций команды.

Сумма сделки Уолтера и семьи Басс оценивается в $ 10 млрд, что станет крупнейшей продажей спортивного клуба в истории.

Уолтерс владеет также «Лос-Анджелес Доджерс» из МЛБ, «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА и командой Формулы-1 «Кадиллак».

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