Егор Дёмин раскрыл детали встречи с Владиславом Голдиным перед драфтом НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился мнением о встрече с 24-летним центровым Владиславом Голдиным. В минувшем сезоне Голдин также выступал в NCAA, а в ближайшее время примет участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Егор Дёмин и Владислав Голдин Фото: Социальные сети Егора Дёмина

«В сезоне мы с Владом так и не пересеклись на паркете, но рад был видеть его на драфт-комбайне в Чикаго. Отлично пообщались! Влад и Витя Лахин, кстати, играли с моим старшим братом Ильёй за юношескую сборную России. Желаю нашим бигменам удачи на предстоящем драфте!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: