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Егор Дёмин раскрыл детали встречи с Владиславом Голдиным перед драфтом НБА — 2025

Егор Дёмин раскрыл детали встречи с Владиславом Голдиным перед драфтом НБА — 2025
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился мнением о встрече с 24-летним центровым Владиславом Голдиным. В минувшем сезоне Голдин также выступал в NCAA, а в ближайшее время примет участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Егор Дёмин и Владислав Голдин

Егор Дёмин и Владислав Голдин

Фото: Социальные сети Егора Дёмина

«В сезоне мы с Владом так и не пересеклись на паркете, но рад был видеть его на драфт-комбайне в Чикаго. Отлично пообщались! Влад и Витя Лахин, кстати, играли с моим старшим братом Ильёй за юношескую сборную России. Желаю нашим бигменам удачи на предстоящем драфте!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

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Новости. Баскетбол
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