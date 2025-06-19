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«Он прикрылся». Стивен Эй Смит намекнул на манипуляции Леброна в их конфликте

«Он прикрылся». Стивен Эй Смит намекнул на манипуляции Леброна в их конфликте
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу своих конфликтных взаимоотношений с лёгким форвардом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я к нему не испытываю симпатии, и он ко мне тоже. Тем не менее он — один из величайших игроков в истории, и я уважаю это. Я буду объективен: когда он играет здорово — я это отмечаю, когда нет — не буду делать вид, что всё хорошо.

Он прикрылся своим сыном, пытаясь раздуть ситуацию, будто бы я критиковал его сына, хотя это было не так. На самом деле причина в нашем взаимном антагонизме. И он просто использовал этот повод, чтобы предъявить мне претензии. Я это понял», — цитирует Смита Rolling Stone.

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