«Он прикрылся». Стивен Эй Смит намекнул на манипуляции Леброна в их конфликте

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу своих конфликтных взаимоотношений с лёгким форвардом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я к нему не испытываю симпатии, и он ко мне тоже. Тем не менее он — один из величайших игроков в истории, и я уважаю это. Я буду объективен: когда он играет здорово — я это отмечаю, когда нет — не буду делать вид, что всё хорошо.

Он прикрылся своим сыном, пытаясь раздуть ситуацию, будто бы я критиковал его сына, хотя это было не так. На самом деле причина в нашем взаимном антагонизме. И он просто использовал этот повод, чтобы предъявить мне претензии. Я это понял», — цитирует Смита Rolling Stone.