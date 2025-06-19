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Обнародована статистика, показывающая уникальность «Индианы» в финале НБА — 2025

Обнародована статистика, показывающая уникальность «Индианы» в финале НБА — 2025
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Несмотря на то, что «Индиана Пэйсерс» уступает «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 2-3 в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), команда демонстрирует сбалансированную атакующую игру.

В среднем за матч Паскаль Сиакам набирает 20,6 очка, Тайриз Халибёртон — 15, Майлз Тёрнер — 13, Бенедикт Матурин — 12,2, Оби Топпин — 11,4, Ти Джей Макконнелл — 11,2, Аарон Несмит — 10,6, а Эндрю Нембард — 10.

Таким образом, по информации официального аккаунта НБА в социальной сети X, «Пэйсерс» стали первой командой в истории лиги, в которой восемь и более игроков набирают не менее 10 очков в среднем за матч по итогам первых пяти игр финальной серии.

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