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«Это не хорошая новость». Инсайдер раскрыл вероятные последствия продажи «Лейкерс»

«Это не хорошая новость». Инсайдер раскрыл вероятные последствия продажи «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал предстоящую рекордную продажу «Лос-Анджелес Лейкерс» за $ 10 млрд.

«Если бы я представлял другую команду, я бы не считал это хорошей новостью. Полагаю, что с притоком таких ресурсов «Лейкерс» как организация станут ещё более грозной силой», — заявил Уиндхорст в эфире программы SportsCenter.

Отметим, что ранее семья Басс заключила соглашение с Марком Уолтером о продаже контрольного пакета акций «Лейкерс». Джинни Басс продолжит исполнять обязанности председателя правления.

Уолтер является генеральным директором диверсифицированной холдинговой компании TWG Global. С 2021 года он является акционером «Лейкерс».

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