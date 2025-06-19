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«Вот это уровень!» Леброн Джеймс назвал самого неудобного защитника в своей карьере

«Вот это уровень!» Леброн Джеймс назвал самого неудобного защитника в своей карьере
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал защитника, против которого было сложнее всего играть во время своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, Рон Артест, который сейчас известен как Метта Уорлд Пис. Он отлично работал руками, был невероятно подвижен, физически очень силён — настоящий бык. Мы встретились в одном из моих первых сезонов, когда он ещё играл за «Индиану». Это было настоящее испытание, безусловно. Один из лучших защитников, против которых мне доводилось играть. Мне пришлось сразу вспомнить всё, чему я учился в юности. Рон моментально давал понять, что такое настоящая НБА.

Я думал: «Вот это уровень! Надо быть максимально собранным, это серьёзная проверка для 18-летнего парня, только что пришедшего из школы, на которого все обращают внимание». И мне это нравилось — я был в восторге», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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