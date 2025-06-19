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Эй Смит: Леброн — один из трёх лучших в истории. Что ещё нужно? Подгузники и слюнявчик?

Эй Смит: Леброн — один из трёх лучших в истории. Что ещё нужно? Подгузники и слюнявчик?
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о величии лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, оценив его место в истории НБА.

«Кто вообще умалял заслуги Леброна? Вот с этим бредом пора заканчивать — нельзя позволять ему и его окружению продвигать подобные идеи. Когда речь заходит о звании величайшего, для многих всё равно номер один — Майкл Джордан. Точка. Все признают, что Леброн — четырёхкратный чемпион. Всем очевидно, что он — один из трёх лучших баскетболистов в истории.

Что ещё нужно? Подгузники и слюнявчик? Хотите, чтобы мы вас с ложечки кормили? Что ещё можно сделать? Он не величайший всех времён — он второй, ну или третий, если учитывать достижения Карима Абдул-Джаббара», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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