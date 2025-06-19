Егор Дёмин опубликовал фото 13-летнего себя в джерси «Майами»

19-летний российский баскетболист опубликовал Егор Дёмин опубликовал фотографию, на которой он в возрасте 13 лет позирует в джерси клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит». На снимке также присутствуют его отец Владимир Дёмин и брат.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

«Этому фото 13 лет. Я тут с папой и братом! Наше чемпионское трио! Угадайте, в каком городе я сейчас нахожусь?» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Позже Егор добавил, что вскоре проведёт индивидуальную тренировку в «Майами», где его оценят скауты команды. Напомним, первый раунд драфта НБА 2025 года состоится в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.