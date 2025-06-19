Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил, какие правила ФИБА ему нравятся больше, чем в НБА

Леброн Джеймс ответил, какие правила ФИБА ему нравятся больше, чем в НБА
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о различиях в правилах между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

«Есть несколько аспектов в правилах ФИБА, которые мне действительно нравятся — я ведь провёл немало матчей по этим порядкам, выступая за сборную США. Мне очень импонирует тот уровень физической борьбы, который там разрешён.

Но действительно ли болельщики хотят видеть такую жёсткость, как в плей-офф, на протяжении всех 82 матчей сезона?» — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android