Леброн Джеймс ответил, какие правила ФИБА ему нравятся больше, чем в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о различиях в правилах между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

«Есть несколько аспектов в правилах ФИБА, которые мне действительно нравятся — я ведь провёл немало матчей по этим порядкам, выступая за сборную США. Мне очень импонирует тот уровень физической борьбы, который там разрешён.

Но действительно ли болельщики хотят видеть такую жёсткость, как в плей-офф, на протяжении всех 82 матчей сезона?» — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: