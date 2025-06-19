Остин Ривз рассказал, каково это — играть под руководством Редика в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал первый совместный сезон с главным тренером Джей Джей Редиком.

«Это был отличный опыт. Я сказал ему, что давно не получал такого удовольствия от баскетбола. Каждый день я с радостью шёл на тренировки — это не было в духе «ох, опять надо идти». Они делали всё, чтобы каждый день приносил удовольствие. Его страсть, его вовлечённость, пожалуй, выше, чем у кого-либо другого.

Он и сам первым скажет — уверен, он уже говорил об этом публично — что, возможно, кое-что сделал бы иначе в той серии [с «Миннесотой»]», — сказал Ривз на YouTube-канале Lakers Nation.