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Остин Ривз рассказал, каково это — играть под руководством Редика в «Лейкерс»

Остин Ривз рассказал, каково это — играть под руководством Редика в «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал первый совместный сезон с главным тренером Джей Джей Редиком.

«Это был отличный опыт. Я сказал ему, что давно не получал такого удовольствия от баскетбола. Каждый день я с радостью шёл на тренировки — это не было в духе «ох, опять надо идти». Они делали всё, чтобы каждый день приносил удовольствие. Его страсть, его вовлечённость, пожалуй, выше, чем у кого-либо другого.

Он и сам первым скажет — уверен, он уже говорил об этом публично — что, возможно, кое-что сделал бы иначе в той серии [с «Миннесотой»]», — сказал Ривз на YouTube-канале Lakers Nation.

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