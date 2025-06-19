Эксперт назвал истинный критерий величия в НБА после резонансного заявления Леброна

Североамериканский журналист и известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Коухерд прокомментировал недавнее громкое заявление лидера и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что чемпионские титулы в НБА не являются определяющим критерием баскетбольного величия.

«Никто не говорит, что Чарльз Баркли — не выдающийся игрок. Никто не отрицает, что Аллен Айверсон был потрясающим баскетболистом. Никто не умаляет заслуг Дэна Марино. Но Баркли — это не Майкл Джордан, а Марино — не Том Брэди, хотя, возможно, у него было даже больше таланта. Всё дело в трофеях, и Леброн прекрасно это понимает. С нынешним составом «Лейкерс» у Леброна нет шансов побороться за чемпионство, и теперь, по его словам, трофеи уже не так важны. Но ведь всю карьеру он гнался именно за титулами. Разве он поехал в Майами, чтобы просто лежать на пляже? Нет, он выбрал клуб Пэта Райли, Эрика Споэльстры, сильного владельца и сильную команду.

Он не стал переходить на Запад, а остался на более слабом Востоке, чтобы чаще выходить в финал. Годы подряд Леброн сравнивал себя с Джорданом и его шестью чемпионствами из шести возможных. Он сам говорил, что восхищается Майклом. Какой главный показатель у Джордана? Сколько всего очков он набрал — никто не помнит. Сколько дивизионов выиграл — тоже никто не скажет. Но все знают его результат в финалах: шесть из шести. Это и есть его главное достижение, его «номер». И Леброн годами шёл по этому пути, строил свою карьеру с оглядкой именно на трофеи. Сейчас, когда догнать Майкла по количеству чемпионств уже не удастся, он меняет риторику — мол, кольца не так важны. Но мы все понимаем: именно титулы отличают величайших.

Марино был мощнее и, возможно, талантливее Брэди, но трофеи получил Брэди. Фавр был атлетичнее, Аарон Роджерс, возможно, одарённее, Джош Аллен — невероятно талантлив, но все они уступают Брэди по количеству чемпионских титулов. Никто не спорит с талантом Марино или Джоша Аллена — я, например, считаю Аллена самым одарённым игроком НФЛ в мире. Но у Махоумса есть трофеи. И это то, что по-настоящему имеет значение. Я не большой поклонник Брока Перди, но если бы у него было два чемпионских титула, пришлось бы признать — это игрок совсем другого уровня. Так что трофеи действительно важны, и Леброн это прекрасно знает», — заявил Коухерд в рамках собственного подкаста.