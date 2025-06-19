Евролига заинтересована в сотрудничестве с НБА ради развития баскетбола в Европе

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал встречу представителей команды Европы с официальными лицами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Женеве, Швейцария, в рамках инициативы ФИБА по обсуждению будущего европейского баскетбола.

«Становится всё более очевидным, что мы должны работать вместе. Я считаю, что это первая встреча из многих, на которых мы должны найти пути развития баскетбола.

Пожелания ФИБА ясны и просты, и их легко выполнить. Поэтому обе лиги должны найти пути развития европейского баскетбола. Наша история, болельщики и команды станут прочной основой, на которую можно опираться», — приводит слова Мотеюнаса издание Eurohoops.