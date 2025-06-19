Расписание матчей женского чемпионата Европы 19 июня
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В четверг, 19 июня, состоится второй игровой день женского чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет-2025. Соревнования будут проходить на территории четырёх стран: Чехии, Германии, Италии и Греции — и продлятся до 29 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы на 19 июня:
17:30 мск — Швейцария — Турция;
18:15 мск — Великобритания — Испания;
18:30 мск — Чехия — Черногория;
18:30 мск — Литва — Сербия;
20:30 мск — Франция — Греция;
21:00 мск — Германия — Швеция;
21:15 мск — Бельгия — Португалия;
22:00 мск — Италия — Словения.
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
Швейцария
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
Великобритания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
Чехия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
Литва
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 20:30 МСК
Франция
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 21:15 МСК
Бельгия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что женская сборная России в Евробаскете не участвует.
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