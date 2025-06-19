Расписание матчей женского чемпионата Европы 19 июня

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В четверг, 19 июня, состоится второй игровой день женского чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет-2025. Соревнования будут проходить на территории четырёх стран: Чехии, Германии, Италии и Греции — и продлятся до 29 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 19 июня:

17:30 мск — Швейцария — Турция;

18:15 мск — Великобритания — Испания;

18:30 мск — Чехия — Черногория;

18:30 мск — Литва — Сербия;

20:30 мск — Франция — Греция;

21:00 мск — Германия — Швеция;

21:15 мск — Бельгия — Португалия;

22:00 мск — Италия — Словения.

Отметим, что женская сборная России в Евробаскете не участвует.