Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер описал реакцию Дончича и Леброна на смену владельца «Лейкерс»

Инсайдер описал реакцию Дончича и Леброна на смену владельца «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Дэйв Макменамин описал реакцию 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса и звёздного защитника Луки Дончича на продажу «Лос-Анджелес Лейкерс» бизнесмену и акционеру команды Марку Уолтеру.

«По словам людей, близких как к Луке, так и к Леброну Джеймсу, этот переход вызывает восхищение и говорит о том, что он означает для команды. Очевидно, что наличие такого человека, как Марк Уолтер, не означает, что клуб сможет игнорировать ограничения по зарплатной ведомости — действующее коллективное соглашение предусматривает серьёзные санкции за превышение второго налогового порога: от потери драфт-пиков до усложнения проведения обменов и других трудностей.

Однако у команды появляется возможность увеличить инвестиции в скаутский отдел, аналитику, медицинский штаб и обеспечить игрокам ещё более комфортные условия, чем сейчас», — приводит слова Макменамина издание Lakers Nation.

Сейчас читают:
Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!
Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android