Инсайдер описал реакцию Дончича и Леброна на смену владельца «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Дэйв Макменамин описал реакцию 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса и звёздного защитника Луки Дончича на продажу «Лос-Анджелес Лейкерс» бизнесмену и акционеру команды Марку Уолтеру.

«По словам людей, близких как к Луке, так и к Леброну Джеймсу, этот переход вызывает восхищение и говорит о том, что он означает для команды. Очевидно, что наличие такого человека, как Марк Уолтер, не означает, что клуб сможет игнорировать ограничения по зарплатной ведомости — действующее коллективное соглашение предусматривает серьёзные санкции за превышение второго налогового порога: от потери драфт-пиков до усложнения проведения обменов и других трудностей.

Однако у команды появляется возможность увеличить инвестиции в скаутский отдел, аналитику, медицинский штаб и обеспечить игрокам ещё более комфортные условия, чем сейчас», — приводит слова Макменамина издание Lakers Nation.