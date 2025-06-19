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Центровому «Мемфиса» предъявлено обвинение в неосторожном вождении

Центровому «Мемфиса» предъявлено обвинение в неосторожном вождении
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23-летний канадский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис» Зак Иди, играющий на позиции центрового, получил обвинение в неосторожном вождении полицией Типпекано Каунти, штат Индиана.

По сообщениям издания ESPN, Иди привлёк внимание патрульной машины после того, как проехал мимо со скоростью в 101 миля/ч (163 км/ч) при разрешённой в 55 миль/ч (89 км/час). Когда его остановили, экс-звезда команды NCAA «Пердью Бойлермэйкерс» заявил, что превысил скорость, пытаясь обогнать другой автомобиль. Он был отпущен на месте происшествия. Первое судебное заседание назначено на понедельник.

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