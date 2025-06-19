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Дёмин оценил решение экс-напарника в NCAA присоединиться к сборной США по баскетболу 3×3

Дёмин оценил решение экс-напарника в NCAA присоединиться к сборной США по баскетболу 3×3
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19-летний российский игрок Егор Дёмин поздравил своего бывшего товарища по команде в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Тревина Кнелла к сборной США по баскетболу 3×3. Ранее об этом шаге Кнелла сообщила его жена, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Горжусь тобой, мой брат!» — написал Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Кнелл был одним из лучших снайперов в команде Дёмина. Отметим, что в сборную США по баскетболу 3×3 и ранее переходили игроки NCAA. Сам Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
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Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

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Новости. Баскетбол
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