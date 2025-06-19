Дёмин оценил решение экс-напарника в NCAA присоединиться к сборной США по баскетболу 3×3

19-летний российский игрок Егор Дёмин поздравил своего бывшего товарища по команде в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Тревина Кнелла к сборной США по баскетболу 3×3. Ранее об этом шаге Кнелла сообщила его жена, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Горжусь тобой, мой брат!» — написал Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Кнелл был одним из лучших снайперов в команде Дёмина. Отметим, что в сборную США по баскетболу 3×3 и ранее переходили игроки NCAA. Сам Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: