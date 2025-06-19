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Фото: за сборную Китая дебютировала 18-летняя баскетболистка ростом 226 см

Фото: за сборную Китая дебютировала 18-летняя баскетболистка ростом 226 см
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18-летняя китаянка Чжан Цзыюй дебютировала за национальную команду. Спортсменка, чей рост составляет 226 см, приняла участие в двух товарищеских матчах со сборной Боснии и Герцеговины. Обе встречи завершились разгромными победами китаянок (101:55 и 124:57).

В первой встрече Цзыюй набрала 18 очков и совершила семь подборов за 12 минут на площадке. Во втором матче Чжан записала на свой счёт 16 очков и семь подборов.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Она лучший игрок, которого я когда-либо видел. Её присутствие на площадке диктует темп игры, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как она добьётся большого успеха в Китае», — сказал сказал Эмир Халимич, главный тренер Боснии и Герцеговины.

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