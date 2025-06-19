«Индиана» — «Оклахома»: текстовая трансляция шестого матча финала НБА начнётся в 3:30 мск

В ночь с 19 на 20 июня мск пройдёт шестой матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до шести побед. В настоящий момент счёт в серии — 3-2 в пользу «Оклахомы». Таким образом, в случае победы в шестом матче игроки «Тандер» станут чемпионами.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания представил актуальную информацию по лидеру «Индианы» Тайризу Халибёртону, получившему травму ноги во время пятой встречи.

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: