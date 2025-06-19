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«Индиана» — «Оклахома»: текстовая трансляция шестого матча финала НБА начнётся в 3:30 мск

«Индиана» — «Оклахома»: текстовая трансляция шестого матча финала НБА начнётся в 3:30 мск
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В ночь с 19 на 20 июня мск пройдёт шестой матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, финальная серия будет продолжаться до шести побед. В настоящий момент счёт в серии — 3-2 в пользу «Оклахомы». Таким образом, в случае победы в шестом матче игроки «Тандер» станут чемпионами.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания представил актуальную информацию по лидеру «Индианы» Тайризу Халибёртону, получившему травму ноги во время пятой встречи.

Следить за матчем:
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Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона:

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