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Дуэйн Уэйд назвал финал НБА, в котором Коби Брайант не заслужил звания MVP

Дуэйн Уэйд назвал финал НБА, в котором Коби Брайант не заслужил звания MVP
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд вспомнил финальную серию плей-офф от 2010 года, где «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-3.

«Многие не знают, что в том финале, последнем, который они выиграли, Коби выступил не лучшим образом. Он плохо бросал по кольцу, и, по мнению многих, именно не он должен был стать MVP. Несмотря на это, по телевизору было невозможно заметить, что у Коби не идёт игра: его лидерские качества, страсть и внутренняя энергия всегда были на высоте. Даже если он попадал лишь 8 бросков из 24, с такими игроками, как Коби, это было неочевидно», — сказал Уэйд в рамках собственного подкаста.

В финальной серии Брайант набирал в среднем 28,6 очка, делал восемь подборов и 3,8 результативной передачи при 40,5% с игры, где 31,9% — из-за дуги.

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