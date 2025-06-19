Андрей Кириленко выделил условие для возрождения петербургского «Спартака»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу возрождения «Спартака» — баскетбольного клуба из Санкт-Петербурга.

— «Спартак» может быть возрождён?

— Конечно, почему нет?

— Мне кажется, что в Петербурге это никому не нужно, к сожалению.

— Мы говорим, что в Петербурге это никому не нужно, пока не нашёлся человек, кому это нужно, кто может взять это и повести за собой, всё организовать. Мне, например, это было бы максимально интересно, но, к сожалению, я не могу этим заниматься, так как для меня это большой конфликт интересов.

— А нет такого, что сейчас уже в Петербурге есть баскетбольный «Зенит» — и «Спартак» не будет востребован?

— Сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает, что не нужен, а кто-то считает, что нужен. Я, например, не могу считать, что не нужен.

— То есть, две баскетбольные команды — это нормально для Петербурга?

— В Москве есть семь футбольных команд. Почему в Петербурге не может быть две баскетбольные команды? — цитирует Кириленко «Спорт день за днем».