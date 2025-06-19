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Инсайдер назвал главную перемену, которую ждут «Лейкерс» этим летом

Инсайдер назвал главную перемену, которую ждут «Лейкерс» этим летом
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» после того, как стало известно о продаже франшизы Марку Уолтеру за $ 10 млрд.

«С приходом Марка Уолтера к руководству у «Лейкерс» появляется шанс превратиться в одну из ведущих спортивных организаций мира. Однако второй налоговый порог существенно ограничивает возможности команды — они пересекут его только в случае действительно весомых причин. При Джини Басс этот порог фактически служил для клуба жёстким финансовым лимитом. Теперь его будут стараться избегать, за исключением ситуаций, когда речь идёт о чемпионском составе.

Полагаю, в ближайшее время нас ждёт расширение фронт-офиса клуба. Не уверен, произойдёт ли это сразу или ближе к лету, но сейчас у «Лейкерс» один из самых малочисленных офисов в лиге, и здесь у клуба наибольший потенциал для роста. Что касается Остина Ривза, он был очень ценим предыдущим руководством, включая Джини Басс. Думаю, вероятность его ухода несколько возросла, хотя незначительно — и, возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, он останется в команде как минимум до начала следующего сезона», — заявил Буха.

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