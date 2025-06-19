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Аналитик рассказал, как «Лейкерс» могут заполучить центрового

Аналитик рассказал, как «Лейкерс» могут заполучить центрового
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Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт высказался по поводу поиска центрового руководством «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мемфис» совершили такую сделку с Бейном, и тогда «Лейкерс» способны провернуть обмен в поисках центрового с участием трёх команд, например, при котором будет участвовать «Юта», не заинтересованная в Остине, поскольку они в перестройке. Но им надо найти команду, которая захочет Ривза, тогда «Юта» получит свои пики, а «Лейкерс» — Уокера Кесслера.

Если Десмонд Бейн достоин четырёх пиков в первом раунде, тогда Остин Ривз достоин трёх с половиной пиков в первом раунде, а Микал Бриджес — пяти пиков, то тогда понятно что цена за игроков топ-50 установлена», — приводит слова Райта издание Clutch Points.

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