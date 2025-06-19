УНИКС подписал центрового ЦСКА

31-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда и центрового, Руслан Абдулбасиров, выступавший в сезоне-2024/2024 за ЦСКА, подписал контракт с УНИКСом, о чём сообщила пресс-служба казанского коллектива.

Ранее армейцы объявили, что Руслан покинул команду в связи с закончившимся трудовым соглашением. Абдулбасиров пришёл в ЦСКА перед началом сезона из пермской «Пармы».

Сезон-2024/2025 cтал для Руслана вторым в Единой лиге ВТБ. За ЦСКА он принял участие в 18 официальных встречах, набирая в среднем за матч 3,4 очка, 1,6 подбора, 0,4 передачи, 0,3 перехвата при 0,2 потери.