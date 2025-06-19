Евролига отменила матч за третье место в сезоне-2025/2026

Евролига приняла решение не проводить матч за третье место в следующем сезоне. Об этом информирует её пресс-служба. Ранее некоторые эксперты, тренеры и игроки критиковали встречи за бронзу.

Напомним, обладателем третьего места Евролиги в сезоне-2024/2025 стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). Чемпионом в минувшем сезоне стал «Фенербахче», обыгравший «Монако» (81:70).

Ранее генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал встречу представителей команды Европы с официальными лицами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Женеве (Швейцария).

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