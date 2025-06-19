Тренер NCAA назвал проблему, с которой Дёмин столкнётся в НБА, оценив шансы на её решение

Ассистент главного тренера одной из команд NCAA, которая в прошлом сезоне встречалась с командой 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, поделился своим мнением о его перспективах.

«Первое, что бросается в глаза — выходишь на площадку, а он уже стоит перед тобой, ростом почти два метра четыре сантиметра. Он высокий, худощавый, но при этом длиннорукий. Когда мы играли против его команды, наша тактика была проста: оказывать на него давление, прессинговать на каждом участке площадки. Он умеет читать игру, раздавать передачи обеими руками — всё это у него отточено, особенно когда он сталкивается с однотипной защитой. Мы старались разнообразить нашу защиту: то ловили его в ловушку, то проходили под заслоном, постоянно меняли схемы.

С этим у него возникли определённые трудности. Но в целом, считаю, он очень хороший игрок, типаж Джоша Гидди. Думаю, его бросок со временем станет ещё лучше. Скауты из НБА спрашивали меня: «Что тебя беспокоит?» В лиге очень высокий уровень физической борьбы, а он всё же пока легковат для этого. Ему придётся привыкать к такой интенсивности, но как только он адаптируется, всё будет в порядке. Вполне возможно, что он начнёт карьеру как резервный разыгрывающий — у него есть габариты, он умеет бросать и отлично видит площадку», — цитирует тренера The Athletic.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: