Скаут Восточной конференции НБА высказался о Егоре Дёмине

Скаут Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился мнением о российском игроке Егоре Дёмине.

«В Чикаго Егор хорошо проявил себя на бросковых упражнениях без соперников, но ведь настоящая игра начинается при заполненных трибунах», — приводит слова скаута The Athletic.

Напомним, в период с 11 по 18 мая в Чикаго (США) проходил драфт-комбайн, участие в котором принимал и Дёмин. Мероприятие нацелено на предоставление командам НБА возможности ближе познакомиться с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт. В 2025 году драфт пройдёт 25 и 26 июня.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: