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Лука Дончич сделал первое заявление после новости о продаже «Лейкерс»

Лука Дончич сделал первое заявление после новости о продаже «Лейкерс»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отреагировал на новость о продаже калифорнийской команды. Ранее сообщалось, что клуб приобретёт бизнесмен и его нынешний акционер Марк Уолтер.

«Лейкерс» — выдающаяся организация, и я с огромным энтузиазмом жду встречи с Марком, вдохновлён предстоящим будущим команды. Я очень признателен Джини и семье Басс за тёплый приём в Лос-Анджелесе и рад, что Джини останется активно вовлечённой в дела клуба. С нетерпением ожидаю совместной работы и надеюсь, что вместе мы сможем завоевать множество чемпионских титулов!» — написал Дончич на своей странице в социальных сетях.

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Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале:

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