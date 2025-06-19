Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Беленицкий заключил новый контракт с УНИКСом

Михаил Беленицкий заключил новый контракт с УНИКСом
Комментарии

22-летний лёгкий форвард Михаил Беленицкий заключил новый контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны согласовали сделку, рассчитанную до конца сезона-2025/2026 и предусматривающую опцию продления ещё на год.

Беленицкий перешёл в УНИКС весной 2024 года. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 48 матчах, где в среднем набирал 5,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 1,3 передачи.

Казанцы в минувшем сезоне заняли третье место по итогам регулярного чемпионата, а во встрече за бронзовые медали победили краснодарский «Локомотив-Кубань».

Материалы по теме
«Бронзовые медали — точно лучше, чем никаких». Чего не хватило УНИКСу в борьбе за титул?
«Бронзовые медали — точно лучше, чем никаких». Чего не хватило УНИКСу в борьбе за титул?

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android