22-летний лёгкий форвард Михаил Беленицкий заключил новый контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны согласовали сделку, рассчитанную до конца сезона-2025/2026 и предусматривающую опцию продления ещё на год.

Беленицкий перешёл в УНИКС весной 2024 года. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 48 матчах, где в среднем набирал 5,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 1,3 передачи.

Казанцы в минувшем сезоне заняли третье место по итогам регулярного чемпионата, а во встрече за бронзовые медали победили краснодарский «Локомотив-Кубань».

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