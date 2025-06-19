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Стала известна чистая прибыль семьи Басс от продажи «Лейкерс» с учётом инфляции в США

Стала известна чистая прибыль семьи Басс от продажи «Лейкерс» с учётом инфляции в США
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Недавно авторитетное издание ESPN US поделилось информацией, согласно которой семьи Басс приняла решение продать команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», которую она приобрела за $ 67,5 млн в 1979 году. Согласно инсайдерской информации, семья Басс продаёт «Лос-Анджелес» бизнесмену Марку Уолтеру за $ 10 млрд.

Отметим, что с учётом инфляции в США с 1979 года сумма $ 67,5 млн эквивалентна сегодняшней $ 298,8 млн. Таким образом, чистая прибыль семьи Басс с учётом инфляции можно оценить как примерно $ 9,7 млрд.

Ранее на новость о продаже отреагировал разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич.

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