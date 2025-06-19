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Управленец клуба НБА назвал игрока, на которого будет похож Дёмин в худшем случае

Управленец клуба НБА назвал игрока, на которого будет похож Дёмин в худшем случае
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Управленец одного из клубов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оценил потенциал 19-летнего российского игрока Егора Дёмина.

«Что касается видения площадки и передач — это, конечно, не Лука Дончич, но парень действительно умеет отдавать, обладает отличными физическими данными для НБА и способен мыслить самостоятельно на площадке.

Ему не нужен сценарий, он быстро схватывает ритм, понимает, кому и когда нужен мяч, умеет управлять временем — для новичка он невероятно зрелый. В худшем случае он станет игроком типа Джоша Гидди, в том же стиле», — приводит слова управленца The Athletic.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

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Новости. Баскетбол
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