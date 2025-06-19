Главный тренер «Хьюстона» Име Удока согласовал продление контракта с клубом — Чарания

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока согласился на долгосрочное продление контракта с командой. Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Благодаря сделке Удока должен стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Хьюстон» занял второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, одержав 50 побед и потерпев 30 поражений. В первом раунде плей-офф команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз».

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