Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока согласовал продление контракта с клубом — Чарания

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока согласовал продление контракта с клубом — Чарания
Комментарии

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока согласился на долгосрочное продление контракта с командой. Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Благодаря сделке Удока должен стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Хьюстон» занял второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, одержав 50 побед и потерпев 30 поражений. В первом раунде плей-офф команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз».

Материалы по теме
Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!
Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!

Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android