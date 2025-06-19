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Чарания высказался о шансах Халибёртона сыграть в шестом матче финала НБА с «Оклахомой»

Чарания высказался о шансах Халибёртона сыграть в шестом матче финала НБА с «Оклахомой»
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон намерен принять участие в шестом матче финальной серии НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом в эфире шоу Пэта Макафи рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Халибёртон получил травму ноги во время пятой встречи финальной серии с «Оклахомой» (109:120, 2-3 в серии).

«Послушайте, это растяжение. Так что ему определённо нужно быть осторожным. Но пока я бы ожидал, что Тайриз попытается сыграть в предстоящем матче», — сказал Чарания.

Инсайдер добавил, что окончательное решение команда должна принять в ближайшее время.

Напомним, шестая встреча пройдёт 20 июня и начнётся в 3:30 мск. Сейчас счёт в серии 3-2 в пользу «Оклахомы». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

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