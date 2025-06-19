Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Управленец клуба НБА: в начале сезона думал, что Дёмин будет близок к трипл-даблу за матч

Управленец клуба НБА: в начале сезона думал, что Дёмин будет близок к трипл-даблу за матч
,
Аудио-версия:
Комментарии

Управленец одного из клубов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине, выставившем свою кандидатуру на драфт североамериканской лиги 2025 года. Минувший сезон спортсмен провёл в NCAA.

«За его бросок я не переживаю — он это подтянет. В целом мне кажется, что его немного недооценивают. Когда я смотрел его в начале сезона, подумал: если бы он играл по 34-36 минут, мог бы быть близок — не утверждаю, что добился бы этого — к трипл-даблу в среднем за матч. И ведь играл он не с самыми сильными партнёрами — сколько игроков из его команды реально будут зарабатывать в профессиональном баскетболе, кроме, может быть, одного-двух?» – приводит слова управленца The Athletic.

Материалы по теме
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android