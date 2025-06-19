Управленец клуба НБА: в начале сезона думал, что Дёмин будет близок к трипл-даблу за матч

Управленец одного из клубов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине, выставившем свою кандидатуру на драфт североамериканской лиги 2025 года. Минувший сезон спортсмен провёл в NCAA.

«За его бросок я не переживаю — он это подтянет. В целом мне кажется, что его немного недооценивают. Когда я смотрел его в начале сезона, подумал: если бы он играл по 34-36 минут, мог бы быть близок — не утверждаю, что добился бы этого — к трипл-даблу в среднем за матч. И ведь играл он не с самыми сильными партнёрами — сколько игроков из его команды реально будут зарабатывать в профессиональном баскетболе, кроме, может быть, одного-двух?» – приводит слова управленца The Athletic.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: