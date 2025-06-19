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Андрей Кириленко высказался о комментарии Валерия Карпина про Лабубу

Андрей Кириленко высказался о комментарии Валерия Карпина про Лабубу
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу недавних конференций главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Кириленко вспомнил ту, где Карпину задали вопрос про игрушку Лабубу. Специалист тогда сравнил её с игроком московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Какая из последних пресс-конференций Карпина запомнилась больше всего? Про Лабубу. Я подумал, к чему вообще этот вопрос? Но, как показывает практика, людям интересно менять тематику и смотреть на реакцию человека. Это не какая-то новость. Валерия Георгиевича будут продолжать дёргать на разные темы. Удачи ему», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

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