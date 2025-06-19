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Экс-игрок НБА Эрик Бледсо арестован за предполагаемое избиение женщины — TMZ

Экс-игрок НБА Эрик Бледсо арестован за предполагаемое избиение женщины — TMZ
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эрик Бледсо арестован в Лос-Анджелесе (США). Об этом информирует TMZ. По сведениям источника, Бледсо обвиняется в нанесении удара женщине по лицу.

Сообщается, что инцидент произошёл на заправочной станции на автостраде в районе Лос-Анджелеса, куда кто-то из очевидцев вызвал полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то обнаружили Бледсо с женщиной, у которой на лице были заметны синяки и припухлости. Женщина сообщила, что экс-игрок НБА якобы ударил её. Сам Эрик предпочёл не комментировать ситуацию.

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