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Эксперт назвал команду, в которой Егор Дёмин сможет быстрее адаптироваться в НБА

Эксперт назвал команду, в которой Егор Дёмин сможет быстрее адаптироваться в НБА
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Обозреватель издания Sportskeeda Бен Пфайфер высказал мнение, что российский игрок Егор Дёмин смог бы быстрее адаптироваться к Национальной баскетбольной ассоциации в такой команде, как «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Не имея явных пробелов в составе, «Портленд» может рискнуть и выбрать талантливого высокого плеймейкера, такого как Дёмин. Ему предстоит поработать над ведением мяча и стабильностью броска, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, однако его видение площадки и габариты заслуживают внимания и доверия. Несмотря на отсутствие выраженных сильных сторон в защите, перспективная оборонительная система команды должна помочь ему быстрее адаптироваться к требованиям НБА», — говорится в материале Пфайфера.

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