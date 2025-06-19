Эксперт назвал команду, в которой Егор Дёмин сможет быстрее адаптироваться в НБА

Обозреватель издания Sportskeeda Бен Пфайфер высказал мнение, что российский игрок Егор Дёмин смог бы быстрее адаптироваться к Национальной баскетбольной ассоциации в такой команде, как «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Не имея явных пробелов в составе, «Портленд» может рискнуть и выбрать талантливого высокого плеймейкера, такого как Дёмин. Ему предстоит поработать над ведением мяча и стабильностью броска, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, однако его видение площадки и габариты заслуживают внимания и доверия. Несмотря на отсутствие выраженных сильных сторон в защите, перспективная оборонительная система команды должна помочь ему быстрее адаптироваться к требованиям НБА», — говорится в материале Пфайфера.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: