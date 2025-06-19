Пистиолис высказался об Абдулбасирове, который после ухода из ЦСКА перешёл в УНИКС

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уход из команды форварда Руслана Абдулбасирова.

«Хотел бы поблагодарить Руслана за его упорный труд и преданность делу в этом сезоне и за помощь нашей команде в достижении её целей. Желаю ему удачи на следующем этапе его карьеры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Сезон-2024/2025 cтал для Руслана вторым в Единой лиге ВТБ. До этого он выступал за «Парму». В составе ЦСКА Абдулбасиров принял участие в 18 матчах, в который в среднем набирал 3,4 очка, 1,6 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата.

Ранее стало известно, что Руслан продолжит карьеру в УНИКСе.

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