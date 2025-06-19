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Эксперт назвал топ-10 разыгрывающих НБА всех времён

Эксперт назвал топ-10 разыгрывающих НБА всех времён
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Известный аналитик Рик Бушер во время выступления на The Facility представил свой топ-10 лучших разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-10 разыгрывающих в истории НБА по версии Бушера:

1. Мэджик Джонсон
2. Стефен Карри
3. Оскар Робертсон
4. Джон Стоктон
5. Джейсон Кидд
6. Айзея Томас
7. Шей Гилджес-Александер
8. Боб Коузи
9. Стив Нэш
10. Крис Пол.

Кроме того, Бушер высказал мнение, что самым ценным игроком финала НБА в нынешнем сезоне будет признан Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». Напомним, «Оклахома» в финале встречается с «Индианой Пэйсерс». После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Тандер».

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