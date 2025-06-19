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Егор Дёмин перечислил пять игроков НБА, которых он изучает

Егор Дёмин перечислил пять игроков НБА, которых он изучает
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал о пятерых игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которых он изучает.

«Есть пятеро игроков НБА, которых изучаю. Лука и Шей – два больших разыгрывающих и лучших игрока на пик-энд-ролле. Также слежу за Вагнером и Авдией, хоть это и не совсем моё амплуа.

Но больше всего мне близок Каннингем в плане изучения. Он самый высокий гард, использующий пик-энд-роллы. Это про то, как быть большим, играть как большой баскетболист», – приводит слова Дёмина телеграм-канал «Взял мяч».

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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