Майкл Купер раскритиковал Шакила О'Нила за невключение одного игрока НБА в его топ-10

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер подверг критике недавний выбор 10 лучших игроков в истории НБА со стороны прославленного центрового Шакила О'Нила. Ранее тот включил следующих игроков в свой топ-10: Майкла Джордана, Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона, Билла Расселла, Уилта Чемберлена, Ларри Бёрда, Хакима Оладжьювона, Тима Данкана и Джулиуса Ирвинга.

«Я бы не стал заявлять, что это было мелочным, но говорить так нечестно. Ты должен отдать должное Кариму Абдул-Джаббару», — сказал Купер на канале CLNS Media Boston Sports Network в YouTube.

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