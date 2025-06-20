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Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 19 июня

Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 19 июня
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В четверг, 19 июня, состоялось восемь матчей в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы на 19 июня:

Группа A, Швейцария – Турция – 67:91;
Группа D, Великобритания – Испания – 70:85;
Группа C, Чехия – Черногория – 89:44;
Группа B, Литва – Сербия – 74:63;
Группа A, Франция – Греция – 92:56;
Группа D, Германия – Швеция – 89:76;
Группа C, Бельгия – Португалия – 81:52;
Группа B, Италия – Словения – 77:66.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
Швейцария
Окончен
67 : 91
Турция
Швейцария: Ранисавлевич - 14, Венгер - 13, Херминьярд - 12, Константин - 9, Фора - 8, Шварц - 7, Дос Сантос - 2, Фавр - 2, Марго, Хэтч, Жако, Да Силва
Турция: Маккоуэн - 19, Онар - 17, Узун - 14, Шеньюрек - 14, Байрам - 9, Чакыр - 7, Истанбуллуоглу - 4, Фитик - 4, Эрдоган - 3, Бильгич, Аташ, Урал
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
Великобритания
Окончен
70 : 85
Испания
Великобритания: Эшби - 17, Хендерсон - 14, Фагбенле - 14, Грин - 12, Уилкинсон - 6, Джамп - 3, Уинтербёрн - 2, Браун - 2, Бекфорд-Нортон, Робб, Харрисон, Янушевская
Испания: Мартин - 14, Хинсо - 10, Буэнавида - 9, Торренс - 9, Пуэйо - 9, Ортис - 8, Араухо - 6, Каррера - 6, Фам - 5, Виларо - 5, Аюсо - 4, Эчарри
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
Чехия
Окончен
89 : 44
Черногория
Чехия: Чехова - 77, Райзингерова - 14, Ворачкова - 12, Стоупалова - 11, Голешинска - 9, Выоралова - 8, Зейтгаммерова - 7, Гамзова - 6, Копецка - 4, Анджелова - 3, Поспишилова - 2, Ганушова - 2
Черногория: Бојана Ковачевић - 8, Живалевич - 7, Радоньич - 7, Лекович - 6, Булаич - 4, Пашич - 3, Вучетич - 3, Баошич - 2, Илич - 2, Йованович - 2, Бигович, Гломазич
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
Литва
Окончен
74 : 63
Сербия
Литва: Юшкайте - 24, Йоците - 15, Швенторайте - 14, Лабуцкене - 9, Нацицкайте - 4, Синицкайте - 4, Григалауските - 4, Раулушайтите, Мешконите, Мишкинене, Заботкайте, Донскихите
Сербия: Андерсон - 13, Ногич - 13, Янкович - 12, Попович - 9, Джорджевич - 8, Дугалич - 4, Раца - 2, Турудич - 2, Росич, Митрович, Боричич, Катанич
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 20:30 МСК
Франция
Окончен
92 : 56
Греция
Франция: Брошан, Фоппосси, Ээи-Вукосавлевич, Рюпер, Салаун, Бадьян, Туре, Пуй, Джальди-Табди, Лакан, Бернье, Астье
Греция: Кримили, Босгана, Павлопулу, Николопулу, Лука, Спану, Хацилеонти, Христинаки, Паркс, Хайристаниду, Фасула, Карлафти
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 21:00 МСК
Германия
Окончен
89 : 76
Швеция
Германия: Питерсон, Вильке, Фельдраппе, Краудер, Айхмайер, Фибих, Гайзельзёдер, Бюнер, Бессойр, Билефельд, Бер, Шиффер
Швеция: Густавссон, Ерн, Фонтейн, Эльдебринк, Лундквист, Нюстрём, Эк, Хальварссон, Трюггер, Юханссон, Джонсон, Вадлинг
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
81 : 52
Португалия
Бельгия: Раметт, Классенс, Деларе, Мессеман, Линскенс, Мунунга, Массей, Верват, Лисова-Мбака, Ванло, Аллеман, Йорис
Португалия: Соэйру, Умабану, Виана, Родригеш, Феррейра, Беттенкур, да Силва, Филипе, да Силва, Силва, да Кошта, Круш
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Италия
Окончен
77 : 66
Словения
Италия: Кис, Паза, Верона, Дзандалазини, Пан, Кубай, Мадера, Сантуччи, Фассина, Андре, Спреафико, Тримболи
Словения: Лисец, Облак, Цвиянович, Сеничар, Горшич, Фришковец, Еленц, Сивка, Дебеляк, Шепард, Самболич, Бартельме
Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица

Напомним, женская сборная России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки.

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