Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 19 июня

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В четверг, 19 июня, состоялось восемь матчей в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы на 19 июня:

Группа A, Швейцария – Турция – 67:91;

Группа D, Великобритания – Испания – 70:85;

Группа C, Чехия – Черногория – 89:44;

Группа B, Литва – Сербия – 74:63;

Группа A, Франция – Греция – 92:56;

Группа D, Германия – Швеция – 89:76;

Группа C, Бельгия – Португалия – 81:52;

Группа B, Италия – Словения – 77:66.

Напомним, женская сборная России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки.

Достижения сборных России по баскетболу: