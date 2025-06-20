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Арнольд Шварценеггер назвал «безумный» вес, который поднял Уилт Чемберлен

Арнольд Шварценеггер назвал «безумный» вес, который поднял Уилт Чемберлен
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард поделился историей о легендарном игроке североамериканской лиги Уилте Чемберлене, которую он услышал от голливудского актёра Арнольда Шварценеггера.

«Я разговаривал с Арнольдом Шварценеггером, когда он был в Gold's Gym на Венис-Бич. И тогда он мне сказал следующее: Я только что был с Чемберленом и видел, как он поднял 2000 фунтов». Он рассказал, насколько силён был Уилт Чемберлен. 2000 – звучит безумно, хотя я видел, как он поднимал безумные веса», — сказал Ховард на канале PBD Podcast в YouTube.

Отметим, что 2000 фунтов равны приблизительно 907 кг.

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