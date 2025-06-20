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Предложен обмен, по итогам которого Адетокунбо перейдёт в «Уорриорз», а Грин – в «Лейкерс»

Предложен обмен, по итогам которого Адетокунбо перейдёт в «Уорриорз», а Грин – в «Лейкерс»
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Эксперт ESPN India Закари Крам предположил потенциальный обмен в НБА с участием четырёх команд и их звёздных игроков. Согласно предложению Крама, в сделке могли бы поучаствовать «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

По условиям обмена, «Уорриорз» получили бы форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо, «Лейкерс» – форвада «воинов» Дрэймонда Грина и форварда «Далласа» Дэниела Гэффорда. «Маверикс» достался бы разыгрывающий «озёрников» Гэйб Винсент и несколько пиков. А «Милуоки» получил бы Остина Ривза («Лейкерс»), Брэндина Подзиемски («Уоррирз»), Жонатана Кумингу («Уорриорз»), Трэйса Джексона-Дэвиса («Уорриорз»), Максимилиана Клебера и несколько пиков.

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