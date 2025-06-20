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Гомельский ответил, должна ли Евролига исключить «Маккаби» после удара Израиля по Ирану

Гомельский ответил, должна ли Евролига исключить «Маккаби» после удара Израиля по Ирану
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу потенциального исключения «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) из числа участников Евролиги. Ранее Израиль атаковал Иран, чем спровоцировал ответные удары со стороны исламской республики.

«Должна ли Евролига исключить «Маккаби» из числа участников на следующий сезон из-за политических событий?

Политические события требуют политических решений. В Евролиге нет людей, способных принять политическое решение. Все небаскетбольные решения, которые Евролига принимает в последние годы, продиктованы ЕС», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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