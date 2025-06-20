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Шэмс Чарания — о травме Халибёртона: он может ходить, и поэтому выходит на площадку

Шэмс Чарания — о травме Халибёртона: он может ходить, и поэтому выходит на площадку
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В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 6:2 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
2-я четверть
28 : 25
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Несмотря на травму, разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон принимает участие в матче. Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию.

«Врачи сообщили Тайризу Халибёртону, что его повреждение икроножной мышцы потребует нескольких недель на восстановление. Однако на кону финал НБА, он может ходить, и поэтому выходит на площадку», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Следить за матчем:
«Индиана» хочет 7-й матч! Халибёртон с травмой, но попадает трёшки. Финал НБА — LIVE
Live
«Индиана» хочет 7-й матч! Халибёртон с травмой, но попадает трёшки. Финал НБА — LIVE
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Новости. Баскетбол
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