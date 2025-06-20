Шэмс Чарания — о травме Халибёртона: он может ходить, и поэтому выходит на площадку

В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 6:2 в пользу гостевой команды.

Несмотря на травму, разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон принимает участие в матче. Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию.

«Врачи сообщили Тайризу Халибёртону, что его повреждение икроножной мышцы потребует нескольких недель на восстановление. Однако на кону финал НБА, он может ходить, и поэтому выходит на площадку», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.