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«Призовут к ответственности». Эксперт рассказал, в каком случае «Лейкерс» обменяют Дончича

«Призовут к ответственности». Эксперт рассказал, в каком случае «Лейкерс» обменяют Дончича
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Североамериканский журналист и известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Коухерд не исключил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять звёздного разыгрывающего Луку Дончича при новом руководстве.

«Это руководство клуба и владельцы уже расстались с Коди Беллинджером — бывшим MVP Национальной лиги [в МЛБ]. Если Лука Дончич не приведёт себя в форму, они и его призовут к ответственности», — заявил Коухерд в рамках собственного подкаста.

Отметим, что семья Басс на днях согласовала продажу «Лейкерс» бизнесмену Марку Уолтеру за $ 10 млрд. Это рекордная сделка в истории спорта.

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Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!
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