Перкинс: Шей Гилджес-Александер — лучший баскетболист в мире
Поделиться
В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 41:33 в пользу домашней команды.
НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
4-я четверть
93 : 65
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Перед началом встречи чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.
«Если он завоюет титул MVP финала вместе с чемпионством, у меня не останется ни малейших сомнений — он лучший игрок в мире, и он заслужил это», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Countdown.
Комментарии
- 20 июня 2025
-
04:27
-
03:48
-
03:45
-
02:00
-
01:02
-
00:40
-
00:19
-
00:01
- 19 июня 2025
-
23:11
-
23:01
-
22:37
-
22:30
-
21:48
-
21:38
-
20:59
-
20:36
-
20:21
-
19:38
-
19:28
-
18:56
-
18:31
-
17:56
-
17:31
-
17:22
-
17:14
-
16:40
-
16:25УНИКС подписал центрового ЦСКА Официально
-
15:07
-
14:25
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:35
-
13:21
-
12:36