Перкинс: Шей Гилджес-Александер — лучший баскетболист в мире

В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 41:33 в пользу домашней команды.

Перед началом встречи чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.

«Если он завоюет титул MVP финала вместе с чемпионством, у меня не останется ни малейших сомнений — он лучший игрок в мире, и он заслужил это», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Countdown.