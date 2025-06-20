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Перкинс: Шей Гилджес-Александер — лучший баскетболист в мире

Перкинс: Шей Гилджес-Александер — лучший баскетболист в мире
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В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 41:33 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
4-я четверть
93 : 65
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Перед началом встречи чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.

«Если он завоюет титул MVP финала вместе с чемпионством, у меня не останется ни малейших сомнений — он лучший игрок в мире, и он заслужил это», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Countdown.

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