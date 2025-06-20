«Индиана» победила «Оклахому» с разницей в 17 очков, в финале НБА будет седьмой матч

В ночь с 19 на 20 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 108:91 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 21 очко, четыре подбора и две результативные передачи.

У «Индианы» самым результативным стал форвард Оби Топпин. В активе американца 20 очков и шесть подборов.

Седьмая игра серии финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Тандер» пройдёт в Оклахома-Сити 23 июня. По её итогам определится победитель сезона.