Результаты игрового дня плей-офф НБА 20 июня

В ночь с 19 на 20 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч финальной серии плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась шестая встреча финалистов «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 20 июня

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:91 (счёт в серии 3-3).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 21 очко, четыре подбора и две результативные передачи. Седьмая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити 23 июня. По её итогам определится победитель сезона.