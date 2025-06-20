Джейлен Уильямс установил антирекорд в финале НБА по одному из статистических показателей

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс принял участие в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 108:91 (3-3).

Уильямс провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 16 очков (6 из 13 с игры, 4 из 5 — штрафные), три подбора и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-40».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Уильямс установил антирекорд в истории финальных серий плей-офф НБА по показателю «плюс-минус» за одну игру — «-40», что является худшим результатом с момента введения системы play-by-play в лиге.